04.01.2021, 13:03

В России заявили, что упоминание Пыллуааса о Тартуском мирном договоре нагнетает напряженность в отношениях

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Henn Põlluaasa ettevalmistused istungjärgu avakõneks
Henn Põlluaasa ettevalmistused istungjärgu avakõneksFoto: Madis Veltman

Российские политики прокомментировали слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, заявившего, что границу с Россией должен определять Тартуский мирный договор 1920 года.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что высказывание эстонского политика нацелено на "внутреннюю аудиторию", пишет РИА Новости.

"Подобные заявления все больше отдаляют перспективы выхода на ратификацию российско-эстонского пограничного договора 2014 года и создают дополнительную напряженность в двустороннем и межпарламентском сотрудничестве", — считает он.

Депутат Госдумы Елена Панина назвала высказывание Пыллуааса неуместным и предупредила о риске обострения международной обстановки.

"Этим могут воспользоваться влиятельные силы на Западе, видящие в прибалтийских государствах инструмент давления на Россию. В этом случае Прибалтийские страны, в частности Эстония, могут оказаться в эпицентре глобальной конфронтации", — отметила она в разговоре с РИА Новости.

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В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что Таллинн не сможет выстроить с Москвой нормальные отношения, пока эстонские политики допускают подобные высказывания.

"Если они хотят нормальные добрососедские отношения, надо уйти от этих "стандартов" — абсолютно бесполезных, бессмысленных, которые, кроме того, что нагнетают напряженность в отношениях, ничего не дают", — сказал он телеканалу RT, назвав территориальные претензии Эстонии недостижимой целью.

"С ней даже обсуждать эту тему никто не будет", — заключил Джабаров.
По мнению члена международного комитета Совфеда Сергея Цекова, инициатива Пыллуааса — способ "привлечь к себе внимание".

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