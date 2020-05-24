В России зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавируса

Россия на этой неделе опустилась на третье место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. За минувшие семь дней в стране обнаружили почти на 10 тыс. инфицированных меньше, чем за предыдущие. В то же время зафиксирована рекордная суточная смертность, передает ТАСС.
По подсчетам ТАСС на основе данных оперативного штаба, за неделю в России подтвердили коронавирус у 62 729 человек против 72 064 неделей ранее. В относительном выражении рост снизился с 34,4% до 22,3%.
Всего с начала вспышки в стране выявили 344 481 случай заражения. В Бразилии, по последним данным, насчитывается 347 398 инфицированных, и их количество в южноамериканской стране растет заметно быстрее. Таким образом, Россия потеряла вторую позицию по числу заразившихся. Первое место с большим отрывом по-прежнему занимают Соединенные Штаты, где, по информации Университета Джонса Хопкинса, заразились в общей сложности 1 622 670 человек.
Коэффициент распространения коронавируса, показывающий, сколько человек успевает заразить один инфицированный до его изоляции, в России уже полторы недели находится ниже 1. Правда, в последние дни он перешел к росту, увеличившись с минимальных 0,89 до 0,98, следует из подсчетов ТАСС.
Число выздоровевших в России продолжает быстро увеличиваться, в воскресенье оно достигло 113 299. На этой неделе выписали еще 45 926 пациентов - заметно больше, чем на предыдущей, когда вылечились 33 067 человек. Доля уже выздоровевших возросла с 23,9% до 32,9%.
Вместе с тем начал увеличиваться и условный показатель смертности из-за коронавирусной инфекции. Если две предыдущие недели он находился в пределах 0,91-0,93%, то на 24 мая достиг 1,03% - самого высокого уровня с начала вспышки заболевания в стране.
Рост стабильно снижается
По подсчетам ТАСС, темпы роста числа инфицированных продолжили снижение: за минувшие семь дней они составили в среднем 2,9% в сутки, тогда как в предыдущие были на уровне 4,3%.
Уже девять дней подряд в стране выявляют не больше 10 тыс. случаев заражения в сутки. В воскресенье оперативный штаб сообщил о 8 599 подтвержденных случаях - самом низком
Смертность растет, но медленно
Условный показатель смертности на этой неделе перешел к росту после продолжительного периода стабильности и в целом по России достиг 1,03%.
В общей сложности за минувшие семь дней из-за коронавируса в стране умерли 910 человек (за все время 3 541), в предыдущие - 716. В воскресенье было зарегистрировано самое большое число смертей за сутки с начала вспышки - 153.
В Москве смертность немного выше - 1,22% (неделю назад - 1,05%). На данный момент в столице зафиксировано 1 993 жертвы новой инфекции, 490 из них - за последние семь дней.
Тем не менее смертность в России остается в несколько раз ниже средней по миру, которая в последнее время начала снижаться, опустившись примерно до 6,5%.
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Коронавирус SARS-CoV-2
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- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
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