В России считают Тартуский мирный договор потерявшим силу

Политики и эксперты прокомментировали слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, заявившего, что государственная граница с Россией должна соответствовать положениям Тартуского мирного договора 1920 года.
Напомним, что в своем новогоднем обращении председатель Рийгикогу Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор до сих пор определяет границы страны с Россией. По его словам, будучи правопреемницей образованной в 1918 году Эстонской Республики, страна опирается на него "во всех проявлениях, включая государственную границу".
Депутат Госдумы РФ Антон Морозов обратил внимание на то, что Тартуский договор — это исторический документ, который не имеет юридической силы.
"Те земли, на которые Эстония претендует, стали неотъемлемой частью России", — цитирует его РБК.
Морозов добавил, что при желании эстонских властей соблюдать статус-кво соответствующий вопрос могут вынести на обсуждение в Организации Объединенных Наций. "Но я думаю, решением соответствующего уполномоченного органа этот договор будет изъят из реестра действующих. Думаю, это просто техническая ошибка какая-то", — сказал он.
Комментируя заявление Пыллуааса, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заметил, что нынешняя российско-эстонская граница признана международным сообществом и отражена на картах.
По его мнению, в подобных вопросах желание просто поменять границы неприемлемо и довольно опасно. В комментарии "Известиям" Бальбек напомнил, что после распада СССР Эстония не предъявляла никаких территориальных претензий. Идеи Пыллуааса он назвал необдуманным шагом.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что Россия "не принимала и не будет принимать" действия Таллинна, направленные на искажение истории и аннексию территорий.
Как считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, слова Пыллуааса свидетельствуют о значительной внутриполитической борьбе в стране.
Он пояснил, что Эстония — единственная из стран Евросоюза и НАТО, у которой нет так называемых пограндоговоров, фиксирующих морские и сухопутные границы. К вопросу подписания такого соглашения с Россией эстонские политики относятся неоднозначно, добавил он.
"История тянется с 2005 года. Договор прошел первую ратификацию, должен пройти вторую, у нас он проходил, но, когда Эстония поставила вопрос, вписала в преамбулу Тартуский договор, мы аннулировали", — заявил Оленченко RT.
Эксперт отметил, что отсутствие такого соглашения с Россией сдерживает приграничное экономическое сотрудничество между странами.
Собеcедник телеканала добавил, что некоторые политики в Эстонии являются сторонниками конфронтации с Москвой и убеждены, что Эстония должна быть форпостом НАТО и Европы в диалоге с Россией.
Военный историк Юрий Кнутов, в свою очередь, напомнил, что в 1999 году Эстония сама в письменном виде признала новую границу с Россией. Поэтому с ее стороны несправедливо продолжать ставить вопрос о Тартуском договоре.
По его словам, нет никаких оснований для того, чтобы Москва признала этот документ, поскольку требования Таллинна противоречат не только итогам Второй мировой войны, но и всем последующим договорам между странами.
"Это фактически отказ от итогов Второй мировой войны. То есть Эстония отказывается признавать итоги войны и желает их пересмотреть", — заявил историк в беседе с РЕН ТВ.
Тартуский мирный договор был заключен Советской Россией и Эстонией в 1920 году. Согласно документу, Таллинну отходила часть Ленинградской и Псковской областей.
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