В России считают Тартуский мирный договор потерявшим силу

Напомним, что в своем новогоднем обращении председатель Рийгикогу Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор до сих пор определяет границы страны с Россией. По его словам, будучи правопреемницей образованной в 1918 году Эстонской Республики, страна опирается на него "во всех проявлениях, включая государственную границу".

Депутат Госдумы РФ Антон Морозов обратил внимание на то, что Тартуский договор — это исторический документ, который не имеет юридической силы.

"Те земли, на которые Эстония претендует, стали неотъемлемой частью России", — цитирует его РБК.

Морозов добавил, что при желании эстонских властей соблюдать статус-кво соответствующий вопрос могут вынести на обсуждение в Организации Объединенных Наций. "Но я думаю, решением соответствующего уполномоченного органа этот договор будет изъят из реестра действующих. Думаю, это просто техническая ошибка какая-то", — сказал он.

Комментируя заявление Пыллуааса, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заметил, что нынешняя российско-эстонская граница признана международным сообществом и отражена на картах.