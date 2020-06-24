24.06.2020, 16:01

В России подготовили проект о выплатах проживающим в Прибалтике гражданам РФ

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9. mai tähistamine Pronkssõduri juures 2018
9. mai tähistamine Pronkssõduri juures 2018Foto: Karin Kaljuläte

В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Минтруд РФ разработал проект о выплатах гражданам России, которые проживают в Латвии, Литве и Эстонии. Это единовременная выплата гражданам РФ, которые не получают российскую пенсию. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Гражданам РФ, постоянно проживающим в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, имеющим право на получение единовременной выплаты и не являющимся в соответствии с законодательством РФ получателями пенсии, единовременная выплата назначается и выплачивается отделами социального обеспечения при посольствах РФ ‎в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике", — говорится в сообщении.

Проект постановления

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