25.12.2019, 13:59

В России недоумевают действиями Эстонии по отношению к пропагандистскому агентству Sputnik

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Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Эстонии по отношению к пропагандистскому агентству Sputnik — это планомерная провокационная работа против российских СМИ. С критикой также выступил в ходе заседания Совета Федерации председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Его поддержала и cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позже заявление опубликовало и посольство РФ в Эстонии.

"Считаем весьма тревожным сигналом неприятие эстонским руководством рекомендаций Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ А.Дезира в отношении информационного агентства Sputnik в Эстонии", — заявила Захарова, которая полагает неприемлемым и абсолютно необоснованным называть бюро агентства ”подразделением инфоопераций”.

"В очередной раз эстонская сторона отказывает информагентству, аккредитованному в стране по установленным правилам и ведущему свою деятельность в соответствии с общепринятыми журналистскими стандартами, в праве называться СМИ. Возникает вопрос, на каком основании? — задается вопросом представитель МИД РФ. — Если у официального Таллина есть факты несоответствия деятельности подразделения ”Sputnik” заявленным целям, пусть представят их публично, если таких фактов, как всегда, не окажется, то надо извиняться за клевету".

"Действия Эстонии — это планомерная провокационная работа против российских СМИ, подрыв существующих международно-правовых гарантий журналисткой деятельности с целью размывания статуса средства массовой информации и превращения его в объект прямого политического давления".

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своей речи (смотрите видео) указал на требование Эстонии по отношению к работникам Sputnik, согласно которому они должны до 1 января 2020 года прекратить работать на информационное агентство ”Россия сегодня”, иначе против них будут возбуждены уголовные дела.

"Это может создать серьезный прецедент, который может распространиться и на другие страны Евросоюза. Именно поэтому это весьма серьезная ситуация. Аргументация выдвигается абсолютно несостоятельная. Ссылаются на то, что Евросоюз принял санкции против Дмитрия Киселева, но он руководит ”РИА Новости”, но не является собственником этого агентства, поэтому санкции ЕС сами по себе противоправные. Они не могут распространяться на деятельность структур, которыми руководит Киселев", — уверен Пушков.

"Эстония постоянно ссылается на санкции Евросоюза, но на деле это правовой произвол и грубое нарушение обязательств Эстонии перед ОБСЕ и Советом Европы”, — заявил Пушков.

Предложение сенатора поддержала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Позже заявление опубликовало и посольство РФ в Эстонии. "Хотели бы напомнить также слова президента Польши А.Дуды после саммита НАТО в Лондоне 3-4 декабря о необходимости вести переговоры с нашей страной, потому что она является и соседом, и партнером, над улучшением взаимоотношений с которым нужно работать. В пользу установления более теплых отношений с Россией высказывался во время недавнего посещения Эстонии премьер-министр Великобритании Б.Джонсон", — значится в заявлении посольства.

В диппредставительстве уверены, что "на этом фоне полностью противоречат духу и букве приведенных заявлений принимаемые меры административного и финансового давления на российское СМИ и его коллектив, в составе которого, кстати, немало граждан Эстонии".

"Впечатление таково, что приходится — вольно или невольно — возвращаться в казалось бы уже давно забытую эпоху маккартизма в США, воочию наблюдая, как на неугодное СМИ навешиваются ярлыки ”пропагандистского агентства” и ”подразделения информационных операций”".

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