В России недоумевают действиями Эстонии по отношению к пропагандистскому агентству Sputnik

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своей речи (смотрите видео) указал на требование Эстонии по отношению к работникам Sputnik, согласно которому они должны до 1 января 2020 года прекратить работать на информационное агентство ”Россия сегодня”, иначе против них будут возбуждены уголовные дела.

"Это может создать серьезный прецедент, который может распространиться и на другие страны Евросоюза. Именно поэтому это весьма серьезная ситуация. Аргументация выдвигается абсолютно несостоятельная. Ссылаются на то, что Евросоюз принял санкции против Дмитрия Киселева, но он руководит ”РИА Новости”, но не является собственником этого агентства, поэтому санкции ЕС сами по себе противоправные. Они не могут распространяться на деятельность структур, которыми руководит Киселев", — уверен Пушков.

"Эстония постоянно ссылается на санкции Евросоюза, но на деле это правовой произвол и грубое нарушение обязательств Эстонии перед ОБСЕ и Советом Европы”, — заявил Пушков.

Предложение сенатора поддержала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.