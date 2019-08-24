В России будут обучать логопедов для работы в Эстонии

"После реформы в области обучения детей с особыми образовательными потребностями, особенно остро стоит вопрос с нехваткой опорных специалистов, в частности, логопедов. Разумеется, для того, чтобы предлагать соответствующую поддержку русскоязычным детям, которые нуждаются в помощи логопеда, нам необходимы русскоязычные опорные специалисты, прошедшие соответствующее обучение.

В университетах Эстонии на данный момент нет возможности получить такое образование, и на встрече с министром образования России мы обсудили вопрос сотрудничества в этой области. Очень приятно отметить, что российская сторона готова предложить возможности для обучения наших специалистов как на уровне дополнительного обучения, так и на уровне высшего образования.

Мы обязательно продолжим диалог, и надеюсь, что очень скоро наши опорные специалисты смогут получить новые возможности для профессионального развития, при содействии, в том числе и российских университетов, которые имеют большой опыт и многолетние знания в этой области", — сказала Репс. Ее слова передает rus.err.ee.

В Казани проходит 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills. В нем примут участие 1400 молодых людей из 63 стран и регионов, всего в рамках чемпионата состоится 56 различных соревнований. В команду Эстонии входят 13 молодых людей, которые будут соревноваться в 12 различных областях.