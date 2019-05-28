В роддоме Пельгулинна на свет появились тройняшки! Они получили красивые и необычные имена(1)
В воскресенье в таллиннском родильном доме Пельгулинна родились тройняшки: две девочки и мальчик. Дети и мама чувствуют себя хорошо.
В воскресенье в таллиннском родильном доме Пельгулинна родились тройняшки: две девочки и мальчик. Дети и мама чувствуют себя хорошо.
Мама новорожденных рассказала, что только на третьем сеансе УЗИ врачам удалось разглядеть, что детей будет трое.
”Первой реакцией был все-таки шок: не может быть!” — призналась она, добавив, что в ее роду встречались близняшки.
Новым жителям планеты уже придуманы имена. Девочек назовут Дарина и Есина, а мальчик будет носить имя Даниил. Дома их ждет 11-летняя сестра.
Руководитель акушерского отделения роддома Хели Ранну говорит, что в последний раз тройняшки здесь рождались в 2016 году, а перед этим — в 2012. Поэтому такое событие для персонала является довольно редким и особенным.
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