В роддоме Пельгулинна на свет появились тройняшки! Они получили красивые и необычные имена

Мама новорожденных рассказала, что только на третьем сеансе УЗИ врачам удалось разглядеть, что детей будет трое.

”Первой реакцией был все-таки шок: не может быть!” — призналась она, добавив, что в ее роду встречались близняшки.

Новым жителям планеты уже придуманы имена. Девочек назовут Дарина и Есина, а мальчик будет носить имя Даниил. Дома их ждет 11-летняя сестра.

Руководитель акушерского отделения роддома Хели Ранну говорит, что в последний раз тройняшки здесь рождались в 2016 году, а перед этим — в 2012. Поэтому такое событие для персонала является довольно редким и особенным.