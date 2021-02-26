В Рийгикогу выразили обеспокоенность в связи с внутриполитическим кризисом в Грузии

По словам председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона, последние события показали, насколько хрупкими являются демократия и свобода в Грузии.

”Совместно с коллегами мы подчеркиваем, что Грузия вне всяких сомнений является членом семьи свободных стран Европы. Но этому угрожают проявленное насилие и атаки на свободу. Любое препятствие на пути демократического развития Грузии лишь усугубляет разрыв между достижением стратегических целей и текущей ситуацией”, — сказал он.

”Дестабилизирующая и направленная против демократии деятельность, начавшаяся после парламентских выборов и продолжавшаяся до недавнего времени, демонстрирует, насколько важно проявление выдержки со стороны наделенных властью должностных лиц, и каковы могут быть последствия для всего народа, если этого не делается”, — отмечается в совместном заявлении руководителей комиссий по иностранным делам.

Подписавшие заявление призывают граждан Грузии сплотиться и найти решение возникшим в последние годы проблемам, а также отказаться от применения использованных другими лицами тактик, вредящих интересам народа Грузии.