08.02.2021, 18:12
В Рийгикогу выбрали новое руководство
В Рийгикогу прошли внеочередные выборы вице-спикеров. Хелир-Валдор Сеэдер из партии "Отечество" сохранил свою должность, еще одним вице-спикером стал Ханно Певкур из Партии реформ.
В Рийгикогу прошли внеочередные выборы вице-спикеров. Хелир-Валдор Сеэдер из партии "Отечество" сохранил свою должность, еще одним вице-спикером стал Ханно Певкур из Партии реформ.
Внеочередные выборы прошли после того, как Сийм Каллас (Партия реформ) сложил с себя обязанности первого вице-спикера.
За Певкура проголосовали 60 депутатов, за Сеэдера - 40. Других кандидатов на выборах вице-спикеров не было. В выборах участвовали 100 из 101 депутата.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Ставшая мамой в 11 лет Валя Исаева родила 3-го ребенка
Заклинаем Вас, не оставляйте чеки на кассах магазинов
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова
Врач убивал пациентов с КОВИД, чтобы освободить место в больнице