В Рийгикогу выбрали новое руководство

Внеочередные выборы прошли после того, как Сийм Каллас (Партия реформ) сложил с себя обязанности первого вице-спикера.

За Певкура проголосовали 60 депутатов, за Сеэдера - 40. Других кандидатов на выборах вице-спикеров не было. В выборах участвовали 100 из 101 депутата.

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