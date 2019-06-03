В Рийгикогу вотум недоверия Марту Хельме не прошел

Инициированное Партией реформ заявление о выражении недоверия министру внутренних дел Марту Хельме подписали 45 депутатов Рийгикогу. Сегодня вечером вопрос обсуждался депутатами Рийгикогу, вотум недоверия не прошел.
За выражение вотума проголосовали 46 депутатов, против - 53. Два депутата отсутствовали. Вотум недоверия мог пройти лишь в том случае, если бы его поддержал как минимум 51 депутат.
За выражение вотума голосовала и Виктория Ладынская-Кубитс, которая входит в правящую коалицию от партии "Отечество". Они и раньше критиковала EKRE.