В Рийгикогу вотум недоверия Марту Хельме не прошел

За выражение вотума проголосовали 46 депутатов, против - 53. Два депутата отсутствовали. Вотум недоверия мог пройти лишь в том случае, если бы его поддержал как минимум 51 депутат.

За выражение вотума голосовала и Виктория Ладынская-Кубитс, которая входит в правящую коалицию от партии "Отечество". Они и раньше критиковала EKRE.