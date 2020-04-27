27.04.2020, 11:49

В Рийгикогу рассмотрят условия предоставления помощи малым предприятиям. Объем средств — большой

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В Рийгикогу рассмотрят условия предоставления помощи малым предприятиям. Объем средств — большой
Aivar KokkFoto: Rauno Volmar

Сегодня финансовая комиссия Рийгикогу проведет два видеозаседания, на которых рассмотрит запланированные в дополнительном бюджете меры помощи и условия их применения.

По словам председателя финансовой комиссии Айвара Кокка, объем выделяемых в дополнительном бюджете средств — большой. По этой причине необходимо обеспечить четкое и прозрачное использование и предоставление средств. Также необходимо, чтобы средства выделялись на равных основаниях и весь процесс был понятен общественности.

”Также необходимо убедиться, что средства используются именно в целях и объемах, прописанных в дополнительном бюджете”, — добавил Кокк. Он пояснил, что государство хочет помочь тем, кто исправно платил налоги. ”По этой причине дотации будут выделяться лишь в случае, если у ходатайствующего нет налоговых задолженностей по состоянию на 12 марта 2020 года, или на их выплату дана отсрочка. Также для одобрения ходатайства необходимо, чтобы к сроку были поданы все налоговые декларации и отчеты за хозяйственный год”.

Кокк отметил, что на заседании комиссии будут рассмотрены условия всех видов дотаций. Пособия, выделяемые через Фонд развития сельской жизни, направлены на все сельские предприятия.

Пособиями Фонда содействия развитию предпринимательства могут воспользоваться микропредприятия и малые предприятия. Также они предназначены для работающих в сфере туризма предприятий размещения, кейтеринговых предприятий, туристических фирм, владельцев постоянных аттракционов и поставщиков туристических услуг.

Средства KredEx предназначены для рекапитализации предприятий. Предпочтение отдается TOP 50 самым крупным с точки зрения налогов на рабочую силу предприятиям. По меньшей мере 10 % их оборота должен составлять экспорт. Также средства будут выделены на ремонт квартирных домов и малых жилых зданий, в первую очередь в сельской местности, а также на снос ветхих строений. Местные самоуправления получат дополнительные средства для обслуживания муниципальных дорог, а также на новые инвестиции.

Средства дополнительного бюджета предназначены для смягчения влияния чрезвычайного положения, объявленного в связи с распространением коронавируса, приводящего к заболеванию COVID-19, и вызванного этим кризиса.

На видеозаседание финансовой комиссии приглашены министр экономики и коммуникаций Таави Аас и министр финансов Мартин Хельме.

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