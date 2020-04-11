В Рийгикогу пройдут вторые чтения проекта закона о дополнительном госбюджете

Согласно дополнительному бюджету, в этом году номинальный дефицит правительственного сектора вместе с мерами по поддержке экономики составит 2,62 миллиарда евро. Влияние правительственных мер на номинальную бюджетную позицию — 1,15 миллиарда евро. По сравнению с бюджетом на текущий год, дополнительный бюджет сократит доход в государственный бюджет на 1,63 миллиарда евро. Общее влияние мер дополнительного бюджета на расходы государственного бюджета — 513 миллионов. К ним добавится применение резервных средств.

Номинальный дефицит государственного бюджета составляет 10,1 % ВВП. Структурный дефицит — 5,2 % ВВП. Грядущий экономический спад существенно сократит объём доходов с налогов. Это затронет все уровни государственного сектора. Доходы в государственный бюджет сократятся с 11,8 до 10,2 миллиарда евро.

Согласно новому прогнозу Министерства финансов, экономический спад составит десять процентов по сравнению с базовым сценарием в государственном бюджете. В прошлом году прогноз предполагал рост в 2,3 %, теперь — спад на 8 %.

Рийгикогу в ускоренном порядке ведет производство по проекту закона о дополнительном государственном бюджете на 2020 год (171 SE), проекту закона об изменении законов, связанных с законом о дополнительном государственном бюджете на 2020 год (меры в связи с распространением коронавируса) (169 SE) и проекту постановления Рийгикогу ”Об использовании средств Стабилизационного резерва” (168 OE).

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!