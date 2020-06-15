В Рийгикогу пройдет торжественное заседание, приуроченное к столетию Конституции ЭР

В заседании выступят президент Керсти Кальюлайд, спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас и премьер-министр Юри Ратас.
С докладами выступят депутат Рийгикогу и историк Яак Валге и руководитель экспертной комиссии Конституционной Ассамблеи Юри Райдла. Опытом Швейцарии с участниками заседания поделится журналист Дарио Кавегн. О процессе создания новой Конституции после восстановления независимости Эстонии расскажут члены Конституционной Ассамблеи Тунне Келам и Игнар Фьюк.
С приветственной речью выступят министр юстиции Райво Аэг, канцлер права Юлле Мадизе, государственный генеральный прокурор Андрес Пармас и представители фракций Рийгикогу. Руководить заседанием будет председатель конституционной комиссии Пауль Пуустусмаа.
Торжественное заседание начнется в 11:15. Трансляцию можно посмотреть в интернете.
Запись заседания можно будет позже посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.
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