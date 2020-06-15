В Рийгикогу пройдет торжественное заседание, приуроченное к столетию Конституции ЭР

В заседании выступят президент Керсти Кальюлайд, спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас и премьер-министр Юри Ратас.

С докладами выступят депутат Рийгикогу и историк Яак Валге и руководитель экспертной комиссии Конституционной Ассамблеи Юри Райдла. Опытом Швейцарии с участниками заседания поделится журналист Дарио Кавегн. О процессе создания новой Конституции после восстановления независимости Эстонии расскажут члены Конституционной Ассамблеи Тунне Келам и Игнар Фьюк.

С приветственной речью выступят министр юстиции Райво Аэг, канцлер права Юлле Мадизе, государственный генеральный прокурор Андрес Пармас и представители фракций Рийгикогу. Руководить заседанием будет председатель конституционной комиссии Пауль Пуустусмаа.

Торжественное заседание начнется в 11:15. Трансляцию можно посмотреть в интернете.

Запись заседания можно будет позже посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.