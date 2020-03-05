В Рийгикогу пройдет семинар о роли женщин в политике

Семинар, организатором которого является женское крыло Социал-демократической партии „Kadri”, начнется в конференц-зале замка Тоомпеа в 11:30.

”Эстонское государство перешагнуло столетний рубеж — женское избирательное право действует у нас уже 103 года. Недавно мы отметили 100-летнюю годовщину заключения Тартуского мирного договора. Совсем скоро такой же юбилей отметит и наша конституция. Так что самое время поговорить об участии женщин в политике — начнем с женщин, избранных в Учредительное собрание, и дойдем до сегодняшнего дня — где мы сейчас и куда идем дальше. В рамках семинара пройдет панельная дискуссия на тему того, как кибертравля влияет на женщин в политике”, — сказала президент ”Kadri”, депутат Рийгикогу Рийна Сиккут.

По ее словам, семинар ”Женщины в политике 100+” является данью уважения всем женщинам, которые участвовали или участвуют в политике.