В Рийгикогу пройдет семинар о роли женщин в политике

Сегодня в Рийгикогу пройдет семинар ”Женщины в политике 100+”, посвященный более чем вековому пути женщин в этой сфере. Участники попытаются ответить на вопрос — куда пришло общество через столетие после получения женщинами избирательного права.
Семинар, организатором которого является женское крыло Социал-демократической партии „Kadri”, начнется в конференц-зале замка Тоомпеа в 11:30.
”Эстонское государство перешагнуло столетний рубеж — женское избирательное право действует у нас уже 103 года. Недавно мы отметили 100-летнюю годовщину заключения Тартуского мирного договора. Совсем скоро такой же юбилей отметит и наша конституция. Так что самое время поговорить об участии женщин в политике — начнем с женщин, избранных в Учредительное собрание, и дойдем до сегодняшнего дня — где мы сейчас и куда идем дальше. В рамках семинара пройдет панельная дискуссия на тему того, как кибертравля влияет на женщин в политике”, — сказала президент ”Kadri”, депутат Рийгикогу Рийна Сиккут.
По ее словам, семинар ”Женщины в политике 100+” является данью уважения всем женщинам, которые участвовали или участвуют в политике.
В мероприятии примут участие профессор Марью Лауристин, депутат Европарламента Марина Кальюранд, председатель Партии реформ Кая Каллас, социолог Пилле Петерсоо, эксперт по вопросам равенства Мари-Лийз Сеппер, специалист в сфере коммуникаций Рауль Ребане, главный редактор Õhtuleht Мартин Шмутов, активист в сфере защиты климата Керту Бригит Антон, руководитель программы ”Школа без травли” Трийн Тоомесаар, сотрудник полиции Маарья Пунак, эксперт по вопросам равноправия Кади Вийк и преподаватель журналистики Барби Пильвре.
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