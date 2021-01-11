В Рийгикогу пройдет открытое заседание по вопросам, связанным с вакцинацией от COVID-19

Председатель комиссии Тынис Мёльдер отметил, что в связи с начатой недавно вакцинацией возник ряд вопросов и опасений. Сегодня на заседании хотелось бы получить подробные разъяснения по этой теме. ”Согласно некоторым утверждениям, дела идут не так хорошо, как хотелось бы. С другой стороны, очевидно, что сложившуюся ситуацию необходимо решать на ходу, принимая решения максимально быстро. В настоящий момент четкие планы просто не работают”, — сказал он.

Мёльдер добавил, что планируется обсудить и появление на рынке новых вакцин. ”Надеемся, что это поможет ускорить процесс вакцинации и позволит как можно быстрее вернуться к привычному ритму жизни”, — сказал Мёльдер.

Заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт отметила, что новые рекорды по числу заражений доказывают — быстрая и хорошо организованная вакцинация играет решающую роль. ”Я верю, что наша система здравоохранения делает все, чтобы прививки получило как можно больше жителей. По этой причине крайне важно, чтобы Департамент здоровья и другие ответственные учреждения продолжали скоординированное информирование и работы по разъяснению ситуации. Люди не должны оставаться наедине со своими страхами и тревогами, касающимися вакцины”, — сказала она.

Кютт добавила, что один из важных вопросов сегодняшнего заседания — вакцинация работников домов престарелых и живущих там людей. ”Вирус особенно опасен для пожилых людей. Важно вакцинировать их в числе первых: когда они заболевают, ввиду пониженного иммунитета и преклонного возраста они зачастую попадают в больницы, что существенно повышает нагрузку и на число больничных коек”.

На заседание приглашены представители Министерства социальных дел, Департамента здоровья, Общества семейных врачей Эстонии, Союза медсестер Эстонии, Союза больниц Эстонии, Союза пациентов Эстонии, Департамента лекарственных средств, Союза врачей Эстонии, Больничной кассы Эстонии, Палаты людей с ограниченными возможностями, Совета руководителей социальных учреждений Эстонии и аптек.