В Рийгикогу привнесен аромат юга: природа, чувства, настроения

Сегодня в Художественном зале Рийгикогу открылась персональная выставка Таррви Лааманна (1973) «Uptop».
По словам спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса, картины в прямом смысле слова привнесут в замок Тоомпеа южные чувства и настроения. Представленные на выставке работы были созданы на острове Ямайка в течение последнего года. «Это особое чувство создают предстающие на картинах яркие цвета экзотического острова, красота и разнообразие южной природы в лучах горячего солнца», – сказал Пыллуаас.
Созданная на Ямайке серия полотен – не первая в своем роде. Художник и ранее черпал вдохновение в местной культуре и описывал местную среду посредством языка живописи.
По оценке критиков, Лааманн находится в процессе постоянного развития. Он экспериментирует и ищет новые способы самовыражения, но его произведения всегда узнаваемы и выполнены в свойственном ему стиле. Общий стиль работ художника – колоритный и крайне позитивный таррвинизм в ритме регги.
Таррви Лааманн – это эстонский художник и путешественник. Вот уже более двадцати лет своим вторым домом он считает остров Ямайку. Лааманн закончил Эстонскую художественную академию и дополнительно учился в Японии и Индии. Он является приглашенным лектором в Эстонской художественной академии и в Тартуской школе Паллас.
Выставки в Художественном зале замка Тоомпеа курирует Эстонский союз художников в сотрудничестве с Канцелярией Рийгикогу.
Выставка продлится до 9 января следующего года. Посетить ее можно по рабочим дням с 10:00 до 16:00. Для того, чтобы пройти в замок Тоомпеа, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
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