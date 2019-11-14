В Рийгикогу привнесен аромат юга: природа, чувства, настроения

По словам спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса, картины в прямом смысле слова привнесут в замок Тоомпеа южные чувства и настроения. Представленные на выставке работы были созданы на острове Ямайка в течение последнего года. «Это особое чувство создают предстающие на картинах яркие цвета экзотического острова, красота и разнообразие южной природы в лучах горячего солнца», – сказал Пыллуаас.

Созданная на Ямайке серия полотен – не первая в своем роде. Художник и ранее черпал вдохновение в местной культуре и описывал местную среду посредством языка живописи.

По оценке критиков, Лааманн находится в процессе постоянного развития. Он экспериментирует и ищет новые способы самовыражения, но его произведения всегда узнаваемы и выполнены в свойственном ему стиле. Общий стиль работ художника – колоритный и крайне позитивный таррвинизм в ритме регги.