В Рийгикогу принято заявление в поддержку единства Европейского союза и НАТО

”Единство Европейского союза и НАТО способствуют более легкому преодолению кризиса

Сложившаяся ситуация — это крупнейший вызов для Европейского союза и его государств-членов за всю историю организации. Комиссия Рийгикогу по иностранным делам с удовлетворением отмечает, что в последние недели Европейский союз и его институты осознали глубину кризиса и стали активнее и решительнее участвовать в борьбе с распространением коронавируса COVID-19 и его последствиями.

Мы считаем правильными и поддерживаем совместные усилия Европейского союза в сфере здоровья народонаселения, научных исследований, экономики и в других критических областях с точки зрения текущего кризиса. Мы приветствуем Северную Македонию в качестве нового государства-члена НАТО и подчеркиваем важность политики открытых дверей для обеспечения жизнеспособности Европейского союза и НАТО.

Для Эстонии членство в Европейском союзе и НАТО стало незаменимым с точки зрения развития как безопасности, так и экономики. Сегодня приоритетом союзников должна стать защита ценностного пространства западного мира. Крайне важной является защита достоинства, свободы, демократии, равноправия, принципа верховенства права и прав человека. Европейский союз должен сообща пресекать все попытки использовать чрезвычайное положение для ограничения гражданских прав и свобод.