03.04.2020, 22:05

В Рийгикогу принято заявление в поддержку единства Европейского союза и НАТО

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В Рийгикогу принято заявление в поддержку единства Европейского союза и НАТО
Foto: Tanel Meos

Члены комиссии Рийгикогу по иностранным делам приняли заявление в поддержку единства и солидарности между государствами-членами Европейского союза и НАТО. Ниже приводится текст этого документа.

”Единство Европейского союза и НАТО способствуют более легкому преодолению кризиса

Сложившаяся ситуация — это крупнейший вызов для Европейского союза и его государств-членов за всю историю организации. Комиссия Рийгикогу по иностранным делам с удовлетворением отмечает, что в последние недели Европейский союз и его институты осознали глубину кризиса и стали активнее и решительнее участвовать в борьбе с распространением коронавируса COVID-19 и его последствиями.

Мы считаем правильными и поддерживаем совместные усилия Европейского союза в сфере здоровья народонаселения, научных исследований, экономики и в других критических областях с точки зрения текущего кризиса. Мы приветствуем Северную Македонию в качестве нового государства-члена НАТО и подчеркиваем важность политики открытых дверей для обеспечения жизнеспособности Европейского союза и НАТО.

Для Эстонии членство в Европейском союзе и НАТО стало незаменимым с точки зрения развития как безопасности, так и экономики. Сегодня приоритетом союзников должна стать защита ценностного пространства западного мира. Крайне важной является защита достоинства, свободы, демократии, равноправия, принципа верховенства права и прав человека. Европейский союз должен сообща пресекать все попытки использовать чрезвычайное положение для ограничения гражданских прав и свобод.

С момента вступления в Европейский союз и НАТО Эстония была им надежным и конструктивным союзником и партнером по сотрудничеству. Мы хотим оставаться таковыми и в будущем. Этот вызов является сложным для всех наших партнеров и союзников, но трудности можно преодолеть быстрее, опираясь на сильные трансатлантические отношения, совместные усилия и скоординированное сотрудничество".

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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