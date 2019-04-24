В Рийгикогу представят почтовую марку, посвященную столетию парламента
В среду, 24 апреля, в 12:00, в Белом зале замка Тоомпеа спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас откроет презентацию почтовой марки, посвященной столетию Рийгикогу.
В среду, 24 апреля, в 12:00, в Белом зале замка Тоомпеа спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас откроет презентацию почтовой марки, посвященной столетию Рийгикогу.
”Почтовая марка, посвященная столетию парламента, имеет огромное историческое значение. Она увековечит рождение независимого парламентского Эстонского государства и станет ценным экспонатом в коллекции любого филателиста, — сказал Хенн Пыллуаас. — Эта почтовая марка на конверте также несет всему миру важное послание об истории нашего государства”.
23 апреля 1919 года в Эстонии был впервые созван избранный народом представительный орган — Учредительное собрание. Оно приняло многие решения, ставшие основой для нашего государства. Этот день считается днем рождения Рийгикогу. Задачей Учредительного собрания было заложить основы Эстонского государства, принять Конституцию и Закон о земле. Собрание действовало в качестве законодательного органа и народного представительства Эстонии с 23 апреля 1919 г. по 20 декабря 1920 г.
Посвященную столетию парламента почтовую марку издает Eesti Post. Презентация почтовой марки ”Riigikogu 100” пройдет в замке Тоомпеа. Марка будет представлена с конвертом и штампом, указывающим дату торжества. Все заинтересованные смогут получить на марку печать с датой первого дня. Позже марку можно будет приобрести в почтовой конторе Omniva, расположенной на Тоомпеа. Там же можно будет поставить печать с датой.
Автором оформления почтовой марки стал Рихо Луузе. Он же десять лет тому назад создал почтовую марку, приуроченную к 90 годовщине Рийгикогу. Таким образом, эти марки созданы в одном стиле и дополняют друг друга. Номинальная стоимость почтовой марки — 65 центов, т.е. стоимость пересылки письма по Эстонии.
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