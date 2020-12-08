В Рийгикогу поддержали возможность покупки лекарств в интернет-аптеках по доверенности

По словам председателя комиссии по социальным делам Тыниса Мёльдера, причиной сегодняшнего обсуждения стало недавнее предупреждение Инспекции по защите данных трем сетевым аптекам, которые позволяли ввести личный код другого человека, просмотреть выписанные ему рецепты и выкупить лекарства без его согласия.

Мёльдер добавил, что хотя Инспекция по защите данных запретила просматривать действующие рецепты, принадлежащие другим людям, в условиях кризиса в сфере здравоохранения все же необходима возможность посмотреть выписанные другому человеку рецепты, введя его личный код, и заказать для него лекарства. ”Конечно, такая возможность не должна быть предоставлена каждому, но она должна быть хотя бы у близких пациента, или у соседей пожилого человека, живущего в одиночестве. Так как альтернативой может стать ситуация, при которой люди из-за карантина или по какой-то другой причине во время пандемии могут остаться без лекарств. Этого не желает никто”, — сказал Мёльдер.

По словам председателя комиссии по социальным делам, решить проблему помогла бы простая возможность выдачи доверенности. ”На самом деле, такая возможность есть и сейчас на портале пациента. Но это сложнее с точки зрения защиты рецептов и об этой возможности не так много знают. Выдать доверенность должно быть просто. Мы готовы внести необходимые изменения, образно говоря, уже завтра”, — уточнил Мельдер.

Заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт сказала, что в результате данной ситуации проблемы и недоразумения при получении лекарств уже возникли у лиц из групп риска и их близких. Все ждут оперативного решения ситуации. ”Это неприятный сюрприз. В то время, как мы рекомендуем пожилым людям как можно меньше передвигаться в многолюдных местах, таких, как торговые центры и аптеки, эта ситуация вызывает вопросы. Именно сейчас социальные работники и амбулаторные работники должны иметь возможность покупать лекарства для своих подопечных. Конечно, любое злоупотребление личными данными должно быть выявляемо и исключено. Но из-за этого нельзя лишать доступа к лекарствам тех, кто больше всего в этом нуждается, — подчеркнула Кютт. — Поэтому сейчас необходимо разработать решение, которое позволило бы родителям или попечителям пожилых людей получить доверенность на покупку лекарств для подопечного”.