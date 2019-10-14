В Рийгикогу озаботились повышением цен на доставку периодики

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк решил созвать круглый стол при участии представителей учреждений и организаций, связанных с печатными изданиями, чтобы найти решение сложившейся проблемы по доставке газет и журналов на дом. Круглый стол пройдет 23 октября.
По словам Кокка, крайне важно как можно быстрее решить возникшую проблему. ”Сегодня мы получили открытое обращение Союза предприятий СМИ Эстонии к правительству, финансовой комиссии Рийгикогу и Eesti Post, в котором инициаторы просят найти долгосрочное решение проблемы по доставке газет и журналов на дом”, — сказал Кокк.
В обращении сказано: ”Мы не можем требовать, чтобы вся Эстония в одночасье перешла на цифровой формат. Поэтому услуги почты будут востребованы еще на протяжении многих лет”. Авторы обращения поясняют, что все участники могут предложить часть решения, но вместе они могли бы дать уверенность, что доставка газет и журналов в сельской местности будет осуществляться по крайней мере в ближайшее десятилетие. ”В обсуждении со стороны Союза предприятий СМИ Эстонии хотели бы участвовать владельцы предприятий, представители издателей, типографий и Express Post”.
По мнению Союза предприятий СМИ Эстонии, для того, чтобы и в будущем доставлять периодику на дом в сельских регионах, есть все возможности, но для этого жизненно необходимы инициатива государства и долгосрочная стратегия.
Напомним, что неделю назад на внеочередном общем собрании Eesti Post было оглашено планируемое предприятием повышение цен по доставке периодики в среднем на 11,1 процента.
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