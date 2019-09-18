В Рийгикогу откроется персональная выставка Маргуса Тыннова "Вкусы"

В Художественном зале Рийгикогу открывается персональная выставка Маргуса Тыннова ”Вкусы”. В своих работах, выполненных в смешанной технике и акрилом, автор передает пережитые им чувства и ощущения, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
По словам вице-спикера Рийгикогу Хелира-Валдора Сеэдера, выставка обогатит коллекцию художественных экспозиций замка Тоомпеа поиском своеобразных решений и связей. ”Выставка заставляет нас думать и искать общие черты многих моментов, связанных со вкусом”, — сказал Сеэдер.
По мнению самого художника, жизнь предлагает нам всевозможные вкусовые ощущения. Некоторые из них не поддаются описанию и даже реальному прочувствованию. Поэтому он попытался перенести различные вкусовые впечатления на свои картины. Какой вкус изображен на конкретной картине — каждый решает для себя: нюансы вкуса все ощущают по-разному. ”Для меня, помимо еды, напитков и других яств вкус есть, например, у облаков, подушки, дождя, грусти или любви. Остановимся и посвятим все свое внимание конкретному переживанию. Тогда можно заметить и почувствовать особенный вкус, например, кофе, музыки или любви. И этот вкус отличен от того, что был вчера — это впечатление неповторимо”, — поясняет художник.
Маргус Тыннов изучал живопись и монументальное искусство в Таллиннском университете искусств. Он также дополнительно изучал монументальное искусство и графический дизайн в Kоролевском институте искусств в Стокгольме. По образованию он художник-живописец. В течение длительного времени Тыннов работал дизайнером и арт-директором Таллиннского Kaubamaja, затем — в рекламном агентстве IDEA. Долгое время Тыннов активно не занимался искусством, но с 2014 года он является свободным художником-живописцем. Ранее он принимал участие во второй ежегодной выставке Эстонского центра современного искусства Сороса ”Olematu kunst” (1994 г.). В последние годы работы художника в основном выставлялись на его персональных выставках в Городской галерее Хаапсалу (2017 г.) и в галерее Карьямаа (2017 г.). Кроме того, он принимал участие в 18-й ежегодной выставке Союза художников Эстонии ”Juubelikevad” (2018 г.).
Выставки в Художественном зале замка Тоомпеа курирует Эстонский союз художников в сотрудничестве с Канцелярией Рийгикогу.
Выставка будет открыта до 31 октября. Посетить ее можно по рабочим дням с 10:00 до 16:00. Для того, чтобы пройти в замок Тоомпеа, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
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