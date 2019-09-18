В Рийгикогу откроется персональная выставка Маргуса Тыннова "Вкусы"

Маргус Тыннов изучал живопись и монументальное искусство в Таллиннском университете искусств. Он также дополнительно изучал монументальное искусство и графический дизайн в Kоролевском институте искусств в Стокгольме. По образованию он художник-живописец. В течение длительного времени Тыннов работал дизайнером и арт-директором Таллиннского Kaubamaja, затем — в рекламном агентстве IDEA. Долгое время Тыннов активно не занимался искусством, но с 2014 года он является свободным художником-живописцем. Ранее он принимал участие во второй ежегодной выставке Эстонского центра современного искусства Сороса ”Olematu kunst” (1994 г.). В последние годы работы художника в основном выставлялись на его персональных выставках в Городской галерее Хаапсалу (2017 г.) и в галерее Карьямаа (2017 г.). Кроме того, он принимал участие в 18-й ежегодной выставке Союза художников Эстонии ”Juubelikevad” (2018 г.).

Выставки в Художественном зале замка Тоомпеа курирует Эстонский союз художников в сотрудничестве с Канцелярией Рийгикогу.

Выставка будет открыта до 31 октября. Посетить ее можно по рабочим дням с 10:00 до 16:00. Для того, чтобы пройти в замок Тоомпеа, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.