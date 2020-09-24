В Рийгикогу осудили проявленное режимом Лукашенко насилие

По словам председателя комиссии по иностранным делам Энна Ээсмаа, насилие, направленное на мирных демонстрантов в Беларуси, а также задержание членов координационного совета по политическим причинам крайне прискорбны. ”Мы по-прежнему поддерживаем гражданское общество Беларуси и выступаем за их свободную волю. Вместе с подписавшими данное письмо мы поддерживаем видение свободной и мирной Европы, где граждане сами могут выбирать свое будущее. Мы считаем, что этого заслуживает и народ Беларуси”, — сказал Ээсмаа.

Заместитель председателя комиссии Марко Михкельсон отметил, что в открытом письме выражается поддержка применению продуманных санкций, направленных против лиц, нарушающих права человека в Беларуси. ”В письме высказано требование о привлечении к ответственности членов режима Лукашенко, ответственных за серьезные нарушения прав человека в отношении народа Беларуси. Это включает в себя применение санкций. При их подготовке важны международные координирование и сотрудничество, в том числе и с нашими трансатлантическими союзниками”, — добавил он.

”Как законотворцы, чьи государства объединяют единые демократические и трансатлантические ценности, мы выражаем свою полную солидарность народу Беларуси, в том числе тем, кто протестует и был задержан на ложных основаниях, — говорится в письме. — Мы осуждаем насилие, применяемое режимом Лукашенко по отношению к народу Беларуси; угрозы, аресты и репрессивные тактики, в том числе — избрание членов координационного совета в качестве мишени”.

Подписавшие документ считают, что режим Лукашенко незаконно задержал лидера оппозиции Марию Колесникову и ее коллег. Они также требуют снять с Колесниковой предъявленные ей обвинения и незамедлительно освободить ее из-под стражи совместно с другими членами координационного совета и политическими заключенными.

По словам присоединившихся к письму, они внимательно следят за ситуацией в Беларуси и деятельностью режима. ”Мы твердо решили использовать свою власть как законодателей, чтобы поддержать народ Беларуси словом и делом”.