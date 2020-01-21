В Рийгикогу обсуждают введение ограничений на выплачиваемые спортсменам пособия

По словам председателя комиссии Ааду Муста, комиссия неоднократно обсуждала эту тему. ”Несомненно, регулирование оплаты труда спортсменов должно быть более четким. Это повысит у спортсменов чувство социальной защищенности”, — сказал Муст.

Он добавил, что ограничение должно быть справедливым, эффективным и способствовать развитию спорта. По его словам, очевидно, что желания различных сторон могут расходиться. Цель — чтобы на пленарном заседании Рийгикогу было принято оптимальное решение.

Заместитель председателя комиссии Хейди Пурга также отметила необходимость обеспечить равное обращение в командных и индивидуальных видах спорта. ”Важно, чтобы принятое решение обеспечило спортсменам равное обращение”, — добавила она.

Находящийся в производстве Рийгикогу проект закона о внесении изменений в Закон о спорте и, в связи с этим, в другие законы (105 SE) призван упорядочить выплаты стипендий и пособий спортсменам и направлен на борьбу с договорными играми и использованием допинга.

Согласно законопроекту, в один календарный год без уплаты налога спортсмену можно в общей сложности выплачивать стипендию в размере 12-кратной месячной минимальной ставки заработной платы. В месяц без уплаты налога спортсменам можно выплачивать сумму, не превышающую двукратную месячную минимальную ставку заработной платы, при условии, что с ними заключен трудовой или иной обязательственно-правовой договор. В этом случае стипендию выплачивать нельзя.

Комиссия по культуре решила проанализировать выделенные на заседании аспекты в ходе дальнейшего рассмотрения законопроекта.