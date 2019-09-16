В Рийгикогу обсуждают возможность госфинансирования для обучения эстонскому языку

На заседание приглашены министр образования и науки Майлис Репс, министр внутренних дел Март Хельме, министр по делам народонаселения Рийна Солман, министр социальных дел Танель Кийк, министр юстиции Райво Аэг и государственный контролер Янар Холм.

В отчете Государственного контроля «Организация и государственное финансирование обучения взрослых эстонскому языку» отмечено, что в ходе аудита было проанализировано, каким образом Эстонское государство организует обучение эстонскому языку взрослых, для которых эстонский не является родным.

Целью Государственного контроля было выяснить, на кого направлено обучение языку, какой деятельностью и какими расходами государство поддерживает соответствующее обучение, создана ли эффективная система преподавания эстонского языка взрослым, управляются ли планирование и деятельности по обучению языку и ее реализация системно и координируются ли они между министерствами. Для этого был проведен ряд интервью и запросов данных.

В отчете отмечается, что, по оценке Государственного контроля, отсутствует конкретный руководитель организации обучения взрослых эстонскому языку, равно как и лицо, отвечающее за развитие этой области. Кроме того, компетентные ведомства не координируют соответствующую деятельность системно. В отчете также указано, что в долгосрочной перспективе отсутствует уверенность в финансировании учебной деятельности. Государственный контроль также отметил, что наиболее серьезные проблемы в сфере преподавания эстонского языка взрослым связаны с нехваткой квалифицированных преподавателей языка, в т.ч. «нового поколения» учителей, ограниченным количеством языковых курсов и недостаточным сотрудничеством государственных учреждений в сфере организации дополнительных языковых курсов.