В Рийгикогу обсудят возможность легализации марихуаны

Руководство Рийгикогу попросило привлечь к рассмотрению обращения также правовую и финансовую комиссию.

Председатель комиссии по социальным вопросам Тынис Мёльдер сообщил, что предложения, включенные в коллективное обращение, будут обсуждать 12 ноября. Мёльдер пригласил на заседание представителей экономической, финансовой и правовой комиссии. По результатам обсуждения социальная комиссия ждет от вышеупомянутых комиссий мнение к 19 ноября.

В переданном Рийгикогу обращении почти 1100 подписей. В пояснительной записке говорится, что на подпольной продаже марихуаны криминальный мир имеет ежегодно 171,5 миллиноа евро.

"Продают всем, у кого есть 20 евро. Число употребляющих растет. Для того, чтобы наказать всех потребителей марихуаны, уйдет примерно 144 года. Запрет является неэффективным, порождает опасности и приносит только расходы. Марихуану нужно убрать с улиц в лицензированные спецмагазины и аптеки, где действовало бы возрастное ограничение, а доход шел бы в казну государства", - сказано в обращении.

Легализация марихуаны на политическом уровне обсуждается уже давно, но в целом преобладает по этому поводу отрицательная позиция.