В Рийгикогу обсудят пользу бесплатного высшего образования

Основой обсуждения стал отчет о проверке Государственного контроля ”Реформа высшего образования и потребность в рабочей силе”.

По словам председателя комиссии Юргена Лиги, при отмене платы за обучение в 2013 году целью было обеспечить доступ к высшему образованию. Но инициаторы решения также надеялись, что молодежь будет активнее делать выбор в пользу специальностей, необходимых обществу. ”Стоимость обучения компенсируется из средств государственного бюджета, но результаты очень противоречивы, — сказал Лиги. — Вместо дополнительных средств университеты получали компенсацию за учебные взносы, и их финансовое положение ухудшилось. Не хватает учеников и на критически важных специальностях”. В то же время, по словам Лиги, влияние платы проявляется в том, что молодые люди чаще заканчивают университет в срок. Положительно сказываются и стипендии.

”Пора обсудить, какой ценой далась нам эта реформа и каковы ее результаты. Согласно новому аудиту Государственного контроля, реформа высшего образования не помогла сделать его более доступным. С точки зрения общественности, выбор специальностей стал более скудным: они стали скорее ”удобными”, а не направленными на решение проблем с нехваткой специалистов, — сказал Лиги. — Поэтому мы должны обсудить, справедлив ли запрет на плату за обучение в университетах и насколько такое решение состоятельно. Без сомнений, больше всего от высшего образования выигрывают студенты. Университеты уже нарушили табу на обсуждение платы за обучение. Эту идею по сути поддерживают влияние стипендий и обеспечение своевременного завершения обучения под давлением денежных обязательств”.