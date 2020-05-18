В Рийгикогу обсудили финансирование деятельности, направленной на сохранение эстонского языка и культуры

По оценке председателя комиссии по культуре Ааду Муста, необходимо по возможности четко сформулировать проблему. ”По словам инициаторов, поводом для обращения послужило беспокойство за будущее гуманитарных наук и исследований эстонского языка и культуры, равно как и за будущее науки в целом. Но для того, чтобы сделать выводы, комиссия должна понять, на чем именно делать акцент: будем ли мы вести производство по более узкому вопросу или обсудим науку в Эстонии в целом”, — сказал Муст.
Заместитель председателя комиссии Хейди Пурга подняла вопрос о распределении исследовательских пособий. ”Последние разногласия возникли в связи с распределением средств на научные проекты в этом году. Предпочтение отдавалось техническим специальностям и естественным наукам. Хотелось бы знать, что было сделано для изменения системы распределения средств и сглаживания дисбаланса”, — сказала она.
По оценке инициаторов обращения, необходимо увеличить объемы финансирования науки и создать меры для комплексного и стабильного финансирования исследований в области эстонского языка и культуры. Также важно повысить финансирование научной и исследовательской деятельности, направленной на сохранение эстонского языка и культуры.
Необходимо пересмотреть принципы учета базового финансирования и схемы финансирования науки так, чтобы они поддерживали науку в целом и научные исследования, направленные на Эстонию.
В заседании приняли участие представители Института эстонского языка, Эстонского музея литературы, Литературного центра Ундер и Тугласа, Эстонской академии музыки и театра, Эстонского национального музея, Эстонской художественной академии и Министерства образования и науки.
На заседании комиссия по культуре рассмотрит приведенные доводы, выслушает мнения других представителей научной среды и сформирует свое мнение по вопросу не позднее, чем к началу сентября.
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