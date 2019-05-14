В Рийгикогу назвали главные направления в развитии лесоводства Эстонии

По словам председателя комиссии по окружающей среде Эрки Сависаара, один из самых больших вызовов в лесоводстве в ближайшее время — выработка программы развития лесоводства на период 2021–2030 гг.

”В основу программы развития должно лечь сбалансирование развитие лесоводства. При этом необходимо учесть и экологические, и экономические аспекты, и вопросы защиты природы”, — сказал Сависаар. Он отметил, что для решения возникших проблем необходимо привлечь заинтересованные группы, связанные с лесоводством. Требуется найти баланс между защитой и пользованием лесами.

Сбалансированное лесоводство означает, что леса необходимо использовать таким образом и в таком объеме, чтобы обеспечить видовое разнообразие, производительность, способность к самовосстановлению, жизненную силу и потенциал. Это также означает, что в будущем леса, не повреждая другие экосистемы, могут выполнять экологические, экономические и социальные функции как на местном, так и на государственном и международном уровнях.

Сегодня в рамках своего заседания комиссия по окружающей среде также высадит лес в Википалу, на месте прошлогоднего лесного пожара. Там находятся лесные вырубки, нуждающиеся в наибольшем озеленении. В пожаре Википалу сгорело порядка 200 гектаров леса. Взять огонь под контроль удалось лишь через 11 дней.