В Рийгикогу на открытом заседании обсудят стратегию выхода из вызванного вирусом кризиса

Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер сказал, что с последней встречи прошло три недели. За это время ограничения были смягчены и вспышка заболевания пошла на убыль. ”Можно сказать, что эпидемия закончилась. В то же время, сейчас неизвестно, вернется ли она, в каком виде и когда. Мы начали смягчать ограничения. Но остается большой вопрос — делать ли это синхронно с соседними государствами? Мы знаем, что ситуация в Латвии аналогична ситуации в Эстонии. Про Финляндию этого сказать нельзя. Мы надеемся узнать мнение профессоров Фишер и Лутсар, могут ли и должны ли вернувшиеся из Финляндии эстонцы соблюдать карантин”, — сказал Мёльдер.

Заместитель председателя комиссии Хельмен Кютт также отметила, что, несмотря на низкий уровень распространения вируса в Эстонии, он никуда не исчез ни в нашей, ни в соседних странах. По ее словам, необходимо учитывать вероятность второй волны заболевания. ”На следующей неделе в Эстонии будет отменено чрезвычайное положение. По оценке ученых, постепенное смягчение ограничений — обосновано. Надеюсь, что профессора разъяснят нам, какими могут быть последствия и какие меры Рийгикогу должен принять в ближайшее время, чтобы помочь государству преодолеть кризис максимально эффективно. Также мы должны быть готовы к возможному росту числа инфицированных”, — сказала Кютт.

Профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер и профессор института биомедицины и трансляционной медицины Тартуского университета Ирья Лутсар входят в научный совет, консультирующий правительство по вопросам борьбы с коронавирусом.

Во встрече также примет участие вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе.

Открытое заседание начнется в 14:00. Прямую трансляцию можно посмотреть в интернете на сайте Рийгикогу.

Запись заседания можно будет позже посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.

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