18.12.2019, 18:52
В Рийгикогу Марта Хельме назвали "самым большим метателем дерьма в Эстонии"(7)
Сегодня на очередном заседании Рийгикогу реформист Урмас Круузе назвал министра внутренних дел Марта Хельме "самым большим метателем дерьма в Эстонии".
Сегодня на очередном заседании Рийгикогу реформист Урмас Круузе назвал министра внутренних дел Марта Хельме "самым большим метателем дерьма в Эстонии".
Урмас Круузе, выступая перед депутатами парламента, назвал лидера EKRE Марта Хельме "самым большим метателем дерьма в Эстонии". После этого спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас сделал замечание реформисту. "Пожалуйста, в протоколе замените слово "дерьмо" на слово "навоз", — ответил Круузе.
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