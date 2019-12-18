В Рийгикогу Марта Хельме назвали "самым большим метателем дерьма в Эстонии"

Урмас Круузе, выступая перед депутатами парламента, назвал лидера EKRE Марта Хельме "самым большим метателем дерьма в Эстонии". После этого спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас сделал замечание реформисту. "Пожалуйста, в протоколе замените слово "дерьмо" на слово "навоз", — ответил Круузе.

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