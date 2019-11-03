В Рийгикогу готовят законодательную основу для создания военных трибуналов

"Для нас важно, чтобы военный трибунал был подготовлен, чтобы начал работу, чтобы в мирное время появилась практика рассмотрения совершенных военными преступлений, и было ясно, что делать при объявлении мобилизации", — пояснил член парламентской комиссии по государственной обороне генерал в отставке Йоханнес Керт (Партия реформ).

Министр обороны Юри Луйк сказал, что нововведение будет касаться закона о судах, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, поэтому здесь Министерство обороны не на первых ролях.

"Этот проект все-таки в компетенции Министерства юстиции, но Минобороны, естественно, окажет ту помощь, которая необходима", — сказал он.

Законопроект предполагает создание двухступенчатых военных судов.

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