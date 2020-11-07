07.11.2020, 10:30

В результате тяжелой болезни скончалась журналист и телеведущая Кайлеэн Мяги


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Jõulutunnel
JõulutunnelFoto: Rauno Volmar

В результате борьбы с тяжелой болезнью скончалась журналистка Кайлеэн Мяги (45), которая была известна широкой публике как ведущая телепрограмм Terevisioon и Kapital на канале ETV.

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