07.11.2020, 10:30
В результате тяжелой болезни скончалась журналист и телеведущая Кайлеэн Мяги
В результате борьбы с тяжелой болезнью скончалась журналистка Кайлеэн Мяги (45), которая была известна широкой публике как ведущая телепрограмм Terevisioon и Kapital на канале ETV.
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