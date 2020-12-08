В результате слияния двух партий в Эстонии появилась новая политическая сила

В своей программе TULE делает упор на защиту окружающей среды, защиту местных сообществ и защиту гражданского общества.

В начале следующего года TULE проведет первый съезд, на котором выберет правление, собрание представителей и президента.

Переговоры об объединении Свободной партии и партии "Богатство жизни" начались весной. Соглашение об объединении было подписано в августе.