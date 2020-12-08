08.12.2020, 20:24

В результате слияния двух партий в Эстонии появилась новая политическая сила


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Eelhääletamine Solarise keskuses
Eelhääletamine Solarise keskusesFoto: Andres Putting

Объединение Свободной партии и партии "Богатство жизни" доведено до конца. Новая политическая сила - Эстонская партия будущего (Eesti Tulevikuerakond, сокращенно TULE) - во вторник, 8 декабря, была официально зарегистрирована, передает rus.err.

В своей программе TULE делает упор на защиту окружающей среды, защиту местных сообществ и защиту гражданского общества.

В начале следующего года TULE проведет первый съезд, на котором выберет правление, собрание представителей и президента.

Переговоры об объединении Свободной партии и партии "Богатство жизни" начались весной. Соглашение об объединении было подписано в августе.

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