В результате ремонта железнодорожного моста произойдут изменения в расписании движения

”Движение поездов между Йыгева и Тарту будет закрыто на 24 часа. Это означает, что во вторник утренние поезда еще будут ходить по расписанию, но в дальнейшем до конца дня придется пользоваться автобусами. В среду поезда начнут ходить начиная с 10 часов, и до этого на рейсах, отправляющихся рано утром, также придется использовать автобусы. В Тарту автобусы будут делать несколько остановок. Чтобы пассажиры могли ездить из Таллинна через Тарту в направлении Койдула и Валга, были изменены расписания и этих линий”, — уточнил руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

Места остановок заменяющих автобусов:

ЙЫГЕВА — Остановка на парковочной площадке на улице Пуйестеэ со стороны железной дороги

КААРЕПЕРЕ — Автобусная остановка ”Kaarepere” (на шоссе Тарту-Йыгева-Аравете)

ТАБИВЕРЕ — Остановка на парковке железнодорожной станции ”Tabivere” (на улице Табивере)

КЯРКНА — Автобусная остановка ”Kärkna” (на шоссе Кяревете-Кяркна)

ТАРТУ — Автобусная остановка ”Salvest” (на шоссе Йыхви-Тарту)

ТАРТУ — Автобусная остановка ”Kesklinn I” (на шоссе Йыхви-Тарту)

ТАРТУ — Автобусная остановка ”Raudteejaam” (на улице Ваксали)

Места остановки заменяющих автобусов обозначаются цветными щитами Elron. Места расположения остановок и информацию об изменениях в расписаниях можно будет найти на сайте Elron и на информационных стендах, расположенных на платформах ожидания. Информацию о движении поездов можно также бесплатно получить по номеру круглосуточного информационного телефона 616 0245.

Обращаем внимание на то, что на заменяющих автобусах нельзя будет перевозить велосипеды.

Изменения действуют только 15 и 16 сентября, после чего поезда снова начнут ходить по обычному графику.