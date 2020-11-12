В результате кампании по привлечению новых членов состав Партии реформ сократился на два человека

В результате кампании реформистам удалось завербовать около 20 новых членов. При этом в целом за период с 6 октября число членов партии сократилось на двух человек до 11 349.

По оценке генсека реформистов Эркки Келдо, кампания была очень успешной.

Келдо отметил, что привлечение новых членов не было основной идеей кампании: "Смысл кампании никогда не заключался в массовом привлечении новых членов. На самом деле, он был в том, чтобы найти тех людей, которым кажется, что путь или политика нынешнего правительства - не то, что им нравится".

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