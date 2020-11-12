В результате кампании по привлечению новых членов состав Партии реформ сократился на два человека(2)
Партия реформ в течение месяца проводила кампанию по привлечению новых членов под слоганом "Sinus on oravat" (И в тебе есть белка; имеется в виду символ реформистов) — хотя общее число членов партии за этот период сократилось, реформисты считают кампанию успешной, пишет rus.err.
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