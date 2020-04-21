21.04.2020, 18:46

В рейтинге свободы СМИ Эстония отступила на три позиции

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В рейтинге свободы СМИ Эстония отступила на три позиции
Foto: Ilmar Saabas

Организация ”Репортеры без границ” опубликовала ежегодный рейтинг свободной прессы, в котором Эстония заняла 14-е место, опустившись вниз на три строчки по сравнению с прошлогодним показателем (11).

"В 2019 году эстонские СМИ столкнулись с проблемами, которые заставили журналистов задаться вопросом, насколько хрупкой на самом деле является их свобода. Члены коалиционной партии EKRE вербально нападали на журналистов настолько интенсивно, что пришлось вмешаться президенту", цитирует пояснение к новой позиции Эстонии rus.err. Кроме того, указывается на скандал с вмешательством в работу журналистов в Postimees и приостановку деятельности агентства Sputnik.

Первые места получили Норвегия, Финляндия и Дания, а на последних строчках рейтинга оказались Эритрея, Туркменистан и КНДР.

Всего в рейтинге 180 мест. Россия оказалась на 149 строчке.

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