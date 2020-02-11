В разводе и неимущий. Зажиточный пожилой мужчина из-за доверчивости остался без всего

Весной прошлого года Тыну получил судебный иск, в котором требовалось, чтобы он один взял на себя оплату по содержанию отца. В июне в ходе судебного процесса неожиданно выяснилось, что Харри и Тийна даже не находятся в браке. Знал ли Харри о разводе и давал ли на самом деле на него согласие, неизвестно.
Когда судья отправился в дом престарелых для допроса Харри, то состояние здоровья последнего было удручающим. "Харри не ориентировался во времени, не мог вспомнить, с кем и о чем он только что беседовал, был способен прочитать из находящегося перед ним текста лишь отдельные слова, не понимая его содержание и моментально забывая прочитанное. У Харри не было понятия о своем имущественном состоянии", — констатировал суд.
Подпись, которую не мог поставить
Через полгода суд провел в отношении Харри судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы оценить его дееспособность. Врачи определили, что в результате болезни Харри является слабоумным. "Харри не может самостоятельно совершать ни одну сделку", — сказано в заключении эксперта. У Харри не было возможности физически куда-то поставить свою подпись — у него среди прочего была диагностирована тетраплегия или паралич четырех конечностей.
Несмотря на это, появился дигитально подписанный Харри очередной документ: в суд поступил иск, в котором Харри требует от своего сына Тыну вернуть когда-то якобы данный крупный кредит. "ID-карта отца много лет была в руках Тийны. Физическое состояние отца было такое, что он не мог писать или подписывать", — говорит Тыну. Суд возбудил дело об опекунстве, чтобы интесы Харри на фоне всего происходящего были бы защищены. "Как явствует из материалов дела, Харри был очень доверчивым", — констатировал суд.
"Особенно он доверял супруге Тийне, с которой он к настоящему времени в разводе, которая держала Харри в неведении и злоупротребила доверием". Суд аннулировал данную Тийне генеральную доверенность и назначил опекуном Харри Тартускую горуправу.
Тийна обжаловала решение суда. В день, когда суд должен был вновь обсуждать вопрос опекунства, Харри скончался. Его похороны организовал Тыну. Тийна на похороны своего бывшего супруга не пришла.
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