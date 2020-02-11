В разводе и неимущий. Зажиточный пожилой мужчина из-за доверчивости остался без всего

Пожилому господину Харри (все имена изменены — ред.) еще недавно принадлежали несколько домов и земельных участков. Но перед смертью он оказался настолько неимущим, что даже об оплате места в доме престарелых заинтересованные лица просили местное самоуправление.

В доме престарелых зажиточный женатый человек о себе говорил, что он в разводе, гол как сокол и всем в тягость. Он так и не смог определиться, кому из близких можно доверить и верить. В день, когда суд должен был обсуждать, возложить ли опеку над ним на местное самоуправление, 74-летний Харри скончался.

В не таком уж далеком прошлом Харри был вполне успешным мужчиной, который работал на высокопоставленных и ответственных должностях. Но в 2004 году у него диагностировали рассеянный склероз, который через несколько лет стал резко прогрессировать, и в 2010 году Харри уже нуждался в помощи для ухода за собой.

Длительное время за Харри ухаживала его жена-пенсионерка Тийна (сейчас 71), но, понятное дело, заботиться о полупарализованном человеке нелегко. В семье приняли решение, что Харри должен переехать в дом по уходу.

Так как диагноз не оставлял шансов на улучшение, и здоровье только ухудшалось, Харри решил в 2011 году оформить на Тийну нотариальную доверенность для распоряжения их общим имуществом. Харри верил, что жена позаботиться обо всём, будет вести хозяйство в принадлежащим им домах и земельных участках, а также оплачивать счета от дома престарелых, при необходимости — за счет продажи недвижимости.

Уже одно то, что была сделана подобная доверенность, показывает, что Харри был более предусмотрительным, чем обычный человек. Но, к несчастью, он выбрал такой путь, который перессорил его близких на почве его имущества.