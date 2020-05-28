В разгар коронакризиса многие жители Эстонии нашли возможность поддержать церкви

”Нынешняя весна оказалась проверкой не только физического, но и психического здоровья жителей Эстонии”, — сказал архиепископ EELK и член совета Церковного фонда Урмас Вийльма. ”Несмотря на трудные времена, все больше и больше людей задумываются не только о собственных проблемах, но и находят в себе желание и силы поддержать других. Я очень уважаю каждый вклад каждого в Церковный фонд. Мы хотим, чтобы церкви могли оказывать поддержку нуждающимся по всей Эстонии. К сожалению, на сегодняшний день почти несколько сотен храмов не пригодны к использованию. Нас ждет большая работа, но с момента восстановления независимости в порядок приведены уже почти 50 церквей”.

”На первом этапе мы собирали деньги для четырех церквей, представляющих культурную ценность — Александровского собора в Нарве, церкви Святого Николая в Палдиски, церкви Маарья в Тарту и церкви Маарья в Тыстамаа”, — сказал председатель совета Церковного фонда Индрек Лауль. ”Мы получили много крупных пожертвований, и это очень нас радует. В ближайшем будущем мы планируем провести новые мероприятия, чтобы познакомить людей с деятельностью Церковного фонда и рассказать им о возможности делать пожертвования. В Эстонии церкви также являются очень важными культурными и концертными площадками, поэтому наша миссия затрагивает большую часть общества. Вам не нужно быть членом церкви, чтобы делать пожертвования, вы можете просто поддержать сохранение эстонской христианской культуры и сакральной архитектуры”.

”EELK насчитывает почти 160 000 членов. Если бы каждый из нас ежемесячно жертвовал в фонд 10 евро, в год мы бы собирали 19,2 млн евро. На эти деньги можно привести в порядок двадцать церквей, и через 10–15 лет все здания были бы отреставрированы”, — отметил руководитель Церковного фонда Янек Мягги. ”Мы благодарны за каждое пожертвование, которое позволяет нам продвигаться вперед. Дело не в количестве, просто необходимо, чтобы все, кто желает делать добро, имел бы такую возможность. Совершить пожертвование можно на сайте Церковного фонда, таким образом поддержав эстонскую культуру и христианское наследие. У нас не так много исторических зданий помимо усадеб и церквей. Важных и выдающихся храмов в Эстонии много, но, к сожалению, не все из них в порядке. Мы заботимся как о людях, так и о зданиях”.