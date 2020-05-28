28.05.2020, 15:45

В разгар коронакризиса многие жители Эстонии нашли возможность поддержать церкви


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Ülestõusmispühade missa Toomkirikus
Ülestõusmispühade missa ToomkirikusFoto: Andres Putting

За два месяца Церковный фонд собрал пожертвования на сумму 35 000 евро. Фонд ориентирован на благотворителей, желающих совершать регулярные пожертвования, которые пойдут на реновацию 300 сакральных зданий, являющихся культурным наследием Эстонии, и организацию работы духовенства.

”Нынешняя весна оказалась проверкой не только физического, но и психического здоровья жителей Эстонии”, — сказал архиепископ EELK и член совета Церковного фонда Урмас Вийльма. ”Несмотря на трудные времена, все больше и больше людей задумываются не только о собственных проблемах, но и находят в себе желание и силы поддержать других. Я очень уважаю каждый вклад каждого в Церковный фонд. Мы хотим, чтобы церкви могли оказывать поддержку нуждающимся по всей Эстонии. К сожалению, на сегодняшний день почти несколько сотен храмов не пригодны к использованию. Нас ждет большая работа, но с момента восстановления независимости в порядок приведены уже почти 50 церквей”.

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”На первом этапе мы собирали деньги для четырех церквей, представляющих культурную ценность — Александровского собора в Нарве, церкви Святого Николая в Палдиски, церкви Маарья в Тарту и церкви Маарья в Тыстамаа”, — сказал председатель совета Церковного фонда Индрек Лауль. ”Мы получили много крупных пожертвований, и это очень нас радует. В ближайшем будущем мы планируем провести новые мероприятия, чтобы познакомить людей с деятельностью Церковного фонда и рассказать им о возможности делать пожертвования. В Эстонии церкви также являются очень важными культурными и концертными площадками, поэтому наша миссия затрагивает большую часть общества. Вам не нужно быть членом церкви, чтобы делать пожертвования, вы можете просто поддержать сохранение эстонской христианской культуры и сакральной архитектуры”.

”EELK насчитывает почти 160 000 членов. Если бы каждый из нас ежемесячно жертвовал в фонд 10 евро, в год мы бы собирали 19,2 млн евро. На эти деньги можно привести в порядок двадцать церквей, и через 10–15 лет все здания были бы отреставрированы”, — отметил руководитель Церковного фонда Янек Мягги. ”Мы благодарны за каждое пожертвование, которое позволяет нам продвигаться вперед. Дело не в количестве, просто необходимо, чтобы все, кто желает делать добро, имел бы такую возможность. Совершить пожертвование можно на сайте Церковного фонда, таким образом поддержав эстонскую культуру и христианское наследие. У нас не так много исторических зданий помимо усадеб и церквей. Важных и выдающихся храмов в Эстонии много, но, к сожалению, не все из них в порядке. Мы заботимся как о людях, так и о зданиях”.

Фонд собирает пожертвования через сайт www.kirikufond.ee. Совершить пожертвование можно также, позвонив по коротким номерам: 900 0002 (5 евро), 900 0003 (10 евро), 900 0004 (25 евро).

Церковный фонд (полное название SA EELK Toetusfond, www.kirikufond.ee) был основан 9-го января 2018-го года. Фонд собирает добровольные пожертвования для поддержки церквей, приведения в порядок и реновации храмов и организации работы духовенства.

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