В Ратуше вручили именные свидетельства

Среди этих 48 двадцать три девочки и двадцать пять мальчиков, одна пара двойняшек, в трех семьях это четвертый ребенок, в восьми — третий.

Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что Таллинн многие годы проводит торжественное вручение именных свидетельств. ”Я участвовала в церемонии и в качестве городского чиновника, и в качестве родителя — три года назад со своей дочкой, но сегодня впервые выступаю здесь в качестве вице-мэра, — сказала Бетина Бешкина в приветственной речи. — В Таллинне каждый год рождается более 5000 малышей, и это число очень радует всех нас. Большая семья — это богатство, надеюсь, что мы скоро вновь встретимся с вами в этом зале”.

Участники мероприятия получили в подарок кружки для молока и мисочки для каши с рисунками Хелины Тильга.

В марте-апреле самыми популярными были имена Алиса, Полина, Амелия, Миа и Ирис — у девочек, Маттиас, Алекс, Арон, Даниэль и Леон — у мальчиков.

В эти месяцы естественный прирост населения в Таллинне был положительным — Таллиннский департамент ЗАГС зарегистрировал рождение 828 детей.